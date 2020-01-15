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الكتاب أصلًا للبرشام.. قصص طلاب الثانوية مع نظام 'الأوبن بوك' (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:48 م
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بوابة الفجر
كريم هاشم
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رصدت عدسة "الفجر" ردود أفعال الطلاب بعد امتحان الأحياء واللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي وذلك بعد خروجهم أمس.

 

وكانت ردود أفعال الطلاب غير متوقعة سواء من جانب المدارس الخاصة أو الحكومية، الذي تشابه تصرفهم بالغش من الكتاب الدارسي، مستغلين امتحان "الأومبن بوك" في تصغير الإجابات ولصقها داخل الكتاب بشكل غير مرئي للمراقبين.

 

وعند سؤالهم عما إذا كان التقصير منهم أم من صعوبة الامتحان؛ فكانت إجابتهم: "مننا إحنا الأتنين"، وكانت هناك إجابة صادمة عند سحب المراقب للورقة الإجابة معلقين: "مش هسقط ومش هسيبه".

 

التقرير كامل في الفيديو التالي:

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