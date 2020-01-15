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مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم ريال مدريد السابق

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:11 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم نجم أتليتيكو مدريد ماركوس يورينتي في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.


وأفادت شبكة مانشستر إيفينينج نيوز MEN أن ممانشستر يونايتد يستهدف ضم يورينتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.


ويأمل النرويجي أولي جونار سولشاير في ضم صفقة جديدة في وسط الميدان، في ظل إصابة الفرنسي بول بوجبا في الكاحل، والإسكتلندي سكوت ماكتومناي في الركبة.


ورغم إقتراب نجم سبورتينج لشبونة برونو فيرنانديز من الإنضمام لليونايتد في يناير، إلا أن الإدارة ترى أن فيرنانديز ليس وحده كافياً لسد العجز وفي وسط الميدان.


وتسعى إدارة الفريق لإستغلال وضعية اللاعب الصعبة مع الروخيبلانكوس، حيث بدأ ثلاثة مباريات فقط في الدوري الإسباني من أصل 19 مباراة، ولعب 16 دقيقة فقط في مسيرة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.


يذكر أن اللاعب صاحب الـ 24 عاماً إنضم لأتيتيكو مدريد مطلع الموسم الجاري قادماً إليه من جاره ريال مدريد مقابل مبلغ 35 مليون يورو.


وسبق وأن أبدى مانشستر يونايتد إهتمامه بزميله في الفريق سلؤول نيجيز لضمه خلال تلك الفترة، دون التوصل لإتفاق مع إدارة أتليتيكو مدريد.

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