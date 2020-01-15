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مُنافس الأهلي.. النجم الساحلي يخسر أمام الترجي بمشاركة الهارب "كوليبالي"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:07 م
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الترجي والنجم
الترجي والنجم
علاء خليف
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تغلب فريق الترجي التونسي على نظيره فريق النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، الموافق 15 يناير لعام 2020 ، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدوري التونسي بالموسم الحالي 2019-2020.

بدأ فريق النجم الساحلي المباراة بتشكيل مكون من:البديري، كشريدة، السلامي، كوناتي، الجمل، بن وناس، بن عمر، بيمو، المساكني، غنزاليس، كوليبالي

بينما بدأ الترجي التونسي بتشكيلة مكونة من:بن شريفية، شتي، بدران، اليعقوبي، المباركي، بن غيث، كوليبالي، بن رمضان، الهوني، الخنيسي، بن ساحة

نتيجة مباراة الترجي والنجم الساحلي:
جاءت المباراة حافلة بالندية والاثارة من جانب الفريقين، وكان فريق الترجي التونسي الأفضل على مدار اللقاء، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب من البداية واستطاع الوصول لمرمي النجم عدة مرات، ونجح حمدو الهوني في احراز هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 32 من زمن اللقاء ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة.

ويتزامن انتصار الترجي اليوم مع احتفال النادي بذكري تأسيسه الـ 101 حيث تأسس النادي التونسي في 15 يناير عام 1919 ويعد واحد من أعرق الأندية العربية والإفريقية.

ترتيب الفريقين بالدوري التونسي:
بهذا الفوز يرتفع رصيد الترجي التونسي إلي 28 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري التونسي بفارق الأهداف عن فريق المنستيري صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد النجم الساحلي عند 18 نقطة بالمركز السادس.

وتأتي هزيمة النجم الساحلي أمام الترجي التونسي قبل المواجهة المرتقبة لفريق النجم أمام الأهلي المصري بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها 26 يناير الجاري.

ويتصدر النجم ترتيب المجموعة الأولى في دوري الأبطال ورصيده 9 نقاط ويخلفه مباشرة الأهلي ورصيده 7 نقاط.
بينما ينتظر فريق الترجي مواجهة قوية ضد الزمالك يوم 14 فبراير المقبل في نهائي السوبر الإفريقي.
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