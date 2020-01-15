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عبد الفتاح البرهان: بعض المتمردين سلموا أنفسهم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:50 م
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عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
وكالات
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قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن جزء من المتمردين سلموا أنفسهم وآخرين هربوا داخل الأحياء السكنية، ونعتبر كل من يعوق مسيرة الثورة من الدولة العميقة".

وأضاف "البرهان"، خلال تصريحاته، اليوم الأربعاء،أن كل من ارتكب جرم يجب أن يعاقب عليه، مؤكدا أن المجلس لن يتهاون مع من يعبث بأمن واستقرار البلاد".

وفي مؤتمر صحفي، فجر الأربعاء، شدد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، على أن البلاد ستتصدى لكل محاولة لإجهاض الثورة، ولن تسمح بأي انقلاب على الشرعية الثورية.

وأوضح أن المجال الجوي للبلاد أصبح مفتوحا وجميع مقار جهاز المخابرات العامة باتت تحت سيطرة القوات المسلحة.

وفي منتصف نهار الثلاثاء تفاجأ سكان ضاحية كافوري الراقية شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، بإطلاق نار كثيف من مقر هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وأفراد منها يغلقون الطرق حولها.

وعقب ذلك أعلنت الحكومة السودانية أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة.

وأضافت أن جهاز المخابرات أصدر قرارا بتسريح هيئة العمليات وفقا لقانون تحويل جهاز الأمن إلى المخابرات العامة لجمع المعلومات، لافتة إلى أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته مقابل التسريح، وعدّته أقل ما يجب أن يتقاضوه.

واتهم الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول صلاح عبدالله، الشهير بصلاح قوش، بالوقوف وراء الانفلاتات الأمنية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى.

وكانت الحكومة السودانية أقرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون تفكيك نظام الإنقاذ.

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