"الجبير" يبجث القضايا الإقليمية والدولية مع سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا





التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، بمكتبه في ديوان الوزارة بعاصمة المملكة (الرياض)، كلاً من سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى المملكة سايمن كوليس، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة فرانسوا غوييت، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.





ونُوقش في الاستقبال معظم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وهذه الدول.





عادل الجبير عادل بن أحمد بن محمد عثمان الجبير المطرفي الهُذلي، يعرف بإسم عادل الجبير ولد في 1 فبراير 1962 / 26 شعبان 1381هـ، وهو سياسي ودبلوماسي سعودي وهو خامس وزير للخارجية السعودية ابتداءً من 29 أبريل 2015 / 10 رجب 1436هـ، حتى 27 ديسمبر 2018، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو في مجلس الوزراء ابتداءً من 2018.



