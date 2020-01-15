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خبير عسكري: المناورة "قادر" لردع من يهدد دول الجوار (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:55 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد العميد أركان حرب عادل العمدة، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية قيمة مضافة للقوات المسلحة، قادرة على ترسيخ مفهوم أن الأمن القومي المصري قوي، والقوات المسلحة لديها الإمكانيات القادرة على حمايته وصيانته في أي مكان وأي اتجاه استراتيجي.

وأوضح "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن المناورة قادرة 2020، وما سبقها من تدريبات مشتركة مع دول عظمي وإقليمية وشقيقة تساهم في تبادل الخبرات، وتقارب وجهات النظر بين العناصر وبعضها البعض، وتضيف قيمة مضافة للقوات المسلحة المصرية بالتعرف على أسلحة وخبرات جديدة، مما يعطي رسائل طمأنة للشعب المصري، ويعطي مزيد من الثقة للمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المناورة "قادر 2020" رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي من أي اتجاه استراتيجي، خاصة في ظل تهديد الأمن القومي لدول الجوار.
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