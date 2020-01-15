وزارة الثقافة تدشن منصة "عام الخط العربي 2020"





دشنت وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، منصة عام الخط العربي 2020م، والتي ستهيء للأفراد والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة غير الربحية، فرصة تقديم أفكار ومقترحات خاصة بمشروعات مشتركة تخدم الخط العربي خلال عام 2020م.





وستقدم وزارة الثقافة، دعماً مادياً كلياً أو جزئياً أو دعماً لوجستياً أو دعماً إعلامياً للمقترحات المتميزة، والتي ستُقيم من الفرق المختصة في الوزارة لتحديد أوجه الدعم المناسبة لها، في سياق دعم الوزارة لـ "عام الخط العربي 2020" وإثرائه بالفعاليات والأنشطة الخاصة بفنون الخط العربي، والتي يشارك فيها عموم المجتمع.





كما تهدف الوزارة من تدشين المنصة، إلى تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الاهتمام بالخط العربي بوصفة فناً قائماً بذاته يعكس ثراء الثقافة العربية.





وكان وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قد أعلن عن تسمية عام 2020م بــ "عام الخط العربي"؛ احتفاءً وتقديراً للمكانة التي يحتلها هذا الفن، ولتقديم المملكة كحاضنة للخط العربي وراعية له ورائدة في دعمه، بجانب تعزيز وتحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد.





وتستقبل المنصة الإلكترونية لـ "عام الخط العربي 2020" أفكار ومقترحات المشاركين خلال الفترة من 15 يناير الجاري حتى 15 فبراير المقبل، وسيتم بعدها تصفية المشاركات وترشيح الأفكار التي تنطبق عليها شروط المشاركة من قبل لجنة الفرز، وسيتم في 15 مارس المقبل الإعلان عن المؤسسات والجهات غير الربحية والأفراد الذين سيحظون بدعم الوزارة.



