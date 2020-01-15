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تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في حادث "أطباء التكليف"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:42 م
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معهد ناصر الآن
معهد ناصر الآن
منى صموئيل
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قال الدكتور عمرو عبد الحميد، نائب رئيس قسم الطوارئ بمعهد ناصر، إن المعهد استقبل 4 حالات من حادث أطباء المنيا الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بطريق الكريمات.

وأضاف عبد الحميد في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الحالة الأولى تدعى راعوث القس اشعيا، وأوضح انها الأن بغرفة العمليات وتعاني من انفجار في الرحم مما أدى لإجهاض طفلها، وعدة كسور في أماكن مختلفة، وخلل في الحوض، والحالة الثانية تدعى ايمان عاطف سيف، وتعاني من كسر بالعمود الفقري، والحالة الثالثة تدعى نواره نبيل حمدان، وتعاني من كسر في الفخذ والساق، أما الحالة الرابعة تدعى نورا كمال عبد اللطيف، وتعاني من كسر في الفخذ.
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الكلمات المفتاحية

معهد ناصر قسم الطوارئ حادث التكليف أطباء المنيا

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