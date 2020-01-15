تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في حادث "أطباء التكليف"

قال الدكتور عمرو عبد الحميد، نائب رئيس قسم الطوارئ بمعهد ناصر، إن المعهد استقبل 4 حالات من حادث أطباء المنيا الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، بطريق الكريمات.



