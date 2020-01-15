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خبير عسكري: بعض الدول أرادت إنشاء قواعد لها في برنيس (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:29 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن برنيس كانت مطمع منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه عقب حرب أكتوبر 1973، هناك عدد من الدول من الشرق والغرب حاولت الضغط على مصر لإنشاء قواعد عسكرية برية وبحرية في برنيس.

وأوضح "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان له رؤية حينما رفض تواجد أي قاعدة عسكرية أجنبية على أرض مصر، والرئيس الأسبق مبارك، أكمل على نفس الخط، ورفض وجود قاعدة عسكرية أجنبية على الأراضي المصرية.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك فرق بين قاعدة محمد نجيب، هي قاعدة إدارية لاستقبال جميع التدريبات المشتركة مع الدول الأجنبية الصديقة والشقيقة، وقاعدة برنيس العسكرية لتمركز القوات المصرية فقط، ومنها تنطلق لتنفيذ مهام إذا استعدى الأمر، وتأمين المياه الاقتصادية في البحر الأحمر. 
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