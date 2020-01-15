تغيير موعد مباراة الزمالك ومازيمبي.. ومرتضى منصور يرفض

رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نقل وتغيير موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام مازيمبي من يوم ٢٥ يناير إلى يوم ٢٤ من الشهر ذاته.





وقال منصور تعليقًا على تقديم موعد المباراة لمدة ٢٤ ساعة إنه يرفض اللعب يوم ٢٤ وإذا وهناك نية لتغيير الموعد، سوف نلعب يوم ٢٦ يناير.





وأكد منصور أن فريقه ليس له علاقة بمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في بطولة إفريقيا وأنه لن يخوض اللقاء في الموعد المقترح.





يذكر أن الجهات المختصة قررت اليوم تغيير موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا من يوم السبت ٢٥ يناير إلى الجمعة ٢٤ من نفس الشهر بسبب دواع أمنية.



