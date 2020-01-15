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موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم 15/1/2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:25 م
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الزمالك والجونة
الزمالك والجونة
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مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

الزمالك والجونة، يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على الجونة مساء اليوم الأربعاء، على "ستاد الجونة"، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري
ستُقام مباراة الزمالك والجونة في الدوري، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 5 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري
سيتم إذاعة مباراة الزمالك والجونة في الدوري بشكل حصري على قناة "أون سبورت إتش دي - On Sport HD" وقناة "تايم سبورت إتش دي - Time Sport HD" الرياضية.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والجونة في الدوري

ومن المتوقع أن يبدأ الجونة مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

خط الدفاع: باسم علي - خالد صبحي - محمد نجيب - جوناثان نجويم.

خط الوسط: أكرم توفيق - محمد ليلة - أحمد عموري - عمرو بركات - إسلام رشدي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام الجونة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - كريم بامبو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويسعي الزمالك للعودة مجددًا لطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفًا لكلًا من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب الوصافة برصيد 29 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الثاني عشر في جدول الترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، ساعيًا الفوز في هذه المباراة الصعبة لتعديل وضعه في الدوري.
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