أحدث إحصائية للأطباء ضحايا حادث "التكليف"

حصلت "الفجر" من نقابة الأطباء، على أسماء ضحايا أطباء المنيا والمصابين في حادث التصادم اليوم الأربعاء، أثناء عودتهم من التكليف، حيث لقيت طبيبتان مصرعهما، وهناك 12 حالة تم نقلها إلى مستشفيي أحمد ماهر ومعهد ناصر، من بينهم 4 حالات خطرة.



كان الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، قال: إن أطباء المنيا الذين تعرضوا لحادث تصادم أثناء عودتهم من التكليف، تم نقلهم إلى مستشفيي أحمد ماهر ومعهد ناصر.



وتابع في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، اليوم الأربعاء: "يجب أن تصرف وزارة الصحة تعويضات عاجلة للأسر، لأن الحادث وقع أثناء عودتهن من تأدية التكليف، أي أنها إصابة عمل".