Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحدث إحصائية للأطباء ضحايا حادث "التكليف"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:15 م
Advertisements
أسماء الضحايا والمصابين
أسماء الضحايا والمصابين
ماهيتاب عبد الفتاح
Advertisements
حصلت "الفجر" من نقابة الأطباء، على أسماء ضحايا أطباء المنيا والمصابين في حادث التصادم اليوم الأربعاء، أثناء عودتهم من التكليف، حيث لقيت طبيبتان مصرعهما، وهناك 12 حالة تم نقلها إلى مستشفيي أحمد ماهر ومعهد ناصر، من بينهم 4 حالات خطرة.

كان الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، قال: إن أطباء المنيا الذين تعرضوا لحادث تصادم أثناء عودتهم من التكليف، تم نقلهم إلى مستشفيي أحمد ماهر ومعهد ناصر.

وتابع في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، اليوم الأربعاء: "يجب أن تصرف وزارة الصحة تعويضات عاجلة للأسر، لأن الحادث وقع أثناء عودتهن من تأدية التكليف، أي أنها إصابة عمل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة حادث التكليف الفجر

أخبار تهمك

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القانون يمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن تأجيل مباراة النجم الساحلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الأهلي يكشف حقيقة نقل مواجهة النجم الساحلي من ملعب السلام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصرع 4 أطباء وإصابة 17 في حادث تصادم

منذ أقل من ساعتين

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

منذ حوالي 5 ساعات

على طريقة كهربا.. الزمالك يخطط لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "جنح الدقي" تحسم حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"وقوع مفاجىء" لـ لبنى عسل على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. جالاطا سراي ونصف مليون يورو يهددان انتتقال أليو بادجي للأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة" تكشف آخر التطورات لمصابى حادث قطار محطة مصر

نقابة الأطباء البيطريين تنعى ضحايا حادث معهد الأورام

الأطباء: مشروع قانون التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين يساعد على الهجرة (صور)

عاجل.. "الأطباء" ترفع دعوى قضائية لإيقاف تنفيذ نظام التكليف الجديد

عاجل.. مصرع 4 أطباء وإصابة 17 في حادث تصادم

تحرك عاجل من نقابة الأطباء بعد حادث "التدريب الإلزامي"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

عاجل.. القانون يمنع إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

11:06 ص

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

11:34 ص

الفجر الرياضي يجيب..أين موقع الصورة التي التقطها مدير تعاقدات الأهلي؟

12:08 م

عاجل| الأهلي يكشف حقيقة نقل مواجهة النجم الساحلي من ملعب السلام

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status