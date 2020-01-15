"زيدان" يُوقّع روايته الثانية مع "تويا" بعد نجاحات "أفيزيا"

وقع الكاتب والروائى خالد زيدان، عقد روايته الثانية والتى لم يُعلن بعد عن اسمها مع دار تويا للنشر والتوزيع.

وصرح زيدان بأن روايته الجديدة تنتمى لنوعية الدراما التشويقية والتى استغرقت منه ثلاث سنوات للانتهاء منها بعد أول إصداراته "أفيزيا"، وأنه استعان بالدكتور مُحسن نجم الذى كتب معه الجزء التاريخى فى روايته الجديده، بالإضافة إلى استعانته ببعض دارسين الفيزياء، ويشوّق زيدان جمهوره من حين لآخر على وسائل التواصل الاجتماعى ببعض العبارات المختلفة، والتى تجعلنا نسأل ما هو اسم العمل الذى استطاع كاتبه أن يجمع كُل هذه العناصر فى رواية واحدة؟!.

وصرح خالد زيدان أيضًا أن نهاية روايته ستجبرك على قراءة الرواية من جديد لكي تعي سرها.

الجدير بالذكر أن خالد زيدان هو محاضر بكلية اللغات بجامعة MSA، وصدر له رواية واحدة بعنوان "أفيزيا" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وتم تقديمها كمسرحية حملت نفس اسم الرواية قدمتها فرقة فن محوّج، ومن المُقرر أن تُقدم "أفيزيا" خلال 2020 كدراما تليفزيونية من إنتاج شركة The Producers للمنتج هانى أسامة.