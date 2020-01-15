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الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:55 م
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افتتاح كافيه نجل سعد الصغير
افتتاح كافيه نجل سعد الصغير
الفجر الفني
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حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة النجم سعد الصغير بافتتاح كافيه نجله محمود بمنطقة المهندسين، وكان من ضمنهم المطرب الشعبي أحمد عدوية ومصطفى حجاج وأمينة ومحمود الليثى وطارق عبدالحليم والمنتج أحمد السبكي وشريف نجم وشحته كاريكا والمنتج مصطفى السويفي وفرقة بيب.

 

كما حرص عدد من نجوم الرياضة على الحضور منهم عصام الحضري وخالد بيبو وباسم مرسي واحمد دويدار ومدحت عبدالهادي ومعتز اينو واحمد السيد، كما حضر عدد من أصدقاء المطرب سعد الصغير من خارج الوسط الفني وأصدقاء نجليه.

 

من ناحية أخرى يشارك سعد الصغير فى بطولة مسرحية "لوكاندة الاوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج اشرف زكى والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى إحدى عروض مسرح مصر.

الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
الحضري وعدوية والليثي وحجاج والسبكي في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)
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