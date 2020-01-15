نقابة الأطباء تطالب بتعويضات عاجلة لضحايا حادث "التكليف"

قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء: إن أطباء المنيا الذين تعرضوا لحادث تصادم أثناء عودتهم من التكليف، تم نقلهم إلى مستشفيي أحمد ماهر ومعهد ناصر.



وأشار في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، اليوم الأربعاء، إلى مصرع طبيبتين، وإصابة 14 من الأطباء أيضًا، موضحًا أن النقابة بدأت حصر أسمائهن للتواصل مع ذويهن.



وقال: "يجب أن تصرف وزارة الصحة تعويضات عاجلة للأسر، لأن الحادث وقع أثناء عودتهن من تأدية التكليف، أي أنها إصابة عمل".