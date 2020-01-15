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روسيا تضبط قارب صيد ياباني قرب جزيرة متنازع عليها

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:50 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الروسية استولت على قارب ياباني لصيد سمك القد ونقلته إلى جزيرة تسيطر عليها روسيا، وتطالب بها اليابان، وفقا لما اوردته "رويترز".

وقال مسؤول في جمعية هابوماي التعاونية لصيادي الأسماك في منطقة هوكايدو بشمال اليابان انه كان هناك ستة صيادين على متن القارب، لكن لم يعرف المزيد من التفاصيل.

تم تفتيش القارب من قبل حرس الحدود الروسي، ونقل إلى ميناء في جزيرة كوناشيري، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء والمذيع العام ان اتش كيه. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الروسية.

جزيرة كوناشيري هي واحدة من الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا قبالة هوكايدو، وجاءت مصادرة السفينة اليابانية بعد أن افرجت روسيا الشهر الماضي عن خمسة قوارب صيد يابانية كانت قد احتجزت بالقرب من الجزر التي تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان.
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قارب ياباني لصيد سمك القد روسيا و اليابان روسيا تضبط قارب صيد ياباني

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