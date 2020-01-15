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معلومات هامة عن "قاعدة برنيس" العسكرية التي افتتحها السيسي اليوم

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:50 م
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قاعدة برنيس
قاعدة برنيس
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شهد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتاح "قاعدة برنيس" العسكرية بالجنوب، اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من يناير 2020.

افتتاح قاعدة برنيس

وحضر افتتاح "قاعدة برنيس" عدد كبير من وزراء الدفاع العرب والأجانب ووفود من رؤوساء الدول، بجانب شخصيات دبلوماسية رفيعة، ويشهدوا العروض والمناورات التي نفذتها القوات المسلحة المصري’

عروض عسكرية في افتتاح قاعدة برنيس

وشاركت حاملة المروحيات "ميسترال" والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية، في العروض والمناورات الافتتاحية الأكبر في تاريخ الجيش المصري، والمطلق عليها "قادر 2020"، في افتتاح "قاعدة برنيس".

معلومات هامة عن قاعدة برنيس

أقيمت "قاعدة برنيس" على مساحة 150 فدان، بجنوب البحر الأحمر، وتضم مستشى عسكريًا ورصيفًا بحريًا، وتضم قاعدة جوية وبحرية.

كم استغرق قاعدة برنيس عند إنشائها

استغرقت "قاعدة برنيس"، عامًا واحدًا في إنشائها، وتتضمن العديد من الممرات، التي يبلغ طول كل واحد منها 3000م، وعرض من 30 لـ45 مترًا، وبها العديد من ميادين الرماية والتدريب وعدد من المباني السكنية.

منشآت تابعة لقاعدة برنيس

ويتبع "قاعدة برنيس" ميناء تجاري بطول 1200 متر وعمق 17 مترًا، تحت الإنشاء، إضافة إلى عدد من المنشآت الخدمية.

أهمية قاعدة برنيس

وتعتبر "قاعدة برنيس" بالمنطقة الجنوبية، هي الثانية ضمن سلسلة القواعد العسكرية الجديدة، وتهدف إلى تنويع مواقع التمركز الاستراتيجي للقوات المسلحة لحماية السواحل الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية.

أهداف قاعدة برنيس

وتهدف "قاعدة برنيس" إلى التصدي للتحديات الأمنية بالبحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة العالمية، عبر محور الحركة من البحر الأحمر إلى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.

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