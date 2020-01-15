أول تعليق من السيسي على مناورة قادر 2020 (فيديو)

استعرض المقدم أركان حرب محمد أحمد عبد العليم، رئيس العمليات، عدد من أنشطة التدريبات التي تتم ضمن المناورة قادر 2020، على هامش افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.





وأشاد "السيسي"، في تعقيبه على شرح التدريبات، قائلًا: "تميز يا فندم".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، ثاني قاعدة عسكرية في مصر، والتي تحمل اسم قاعدة «برنيس العسكرية الاستراتيجية».





وتعد قاعدة «برنيس العسكرية» الأكبر من نوعها في المنطقة، بما تحويه من عناصر من القوات الجوية والبحرية والبرية، وذلك في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية شمال مثلث حلايب.





وشهد الافتتاح وزراء الدفاع العرب، مع تنفيذ المناورة برية وجوية وبحرية في مسرح عمليات البحر الأحمر بقطاع قاعدة رأس بناس البحرية، جنوب شرقي مصر وقبالة مثلث حلايب وشلاتين، وذلك ضمن خطة الدولة لافتتاح عدد من القواعد الجوية والبحرية الكبرى، الجاري إنشاؤها وتطويرها، خلال الفترة المقبلة.





وتعتبر تلك القاعدة ضمن مجموعة قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية.



