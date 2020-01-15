شاهد.. لحظة نزول عناصر المظلات في افتتاح قاعدة برنيس

نقلت فضائية "TEN"، لحظة إسقاط عناصر المظلات خلال العرض العسكري الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقاعدة برنيس على هامش افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.



