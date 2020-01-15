جامعة بنى سويف: الهوية الرقمية شرط دخول الامتحانات

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاربعاء، خلال اجتماعه بمديري الكليات ومساعديهم، أن الجامعة أنتهت من تعميم البصمة المميكنة على كل من مجلس الجامعة والنواب والكليات وبعض القطاعات وجارى العمل لتعميمها على باقي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب حيث يكون لكل طالب هوية رقمية يدخل بها الإمتحان.



وأوضح الدكتور منصور حسن، ان الجامعة تقوم بإعداد عدد من ورش العمل للتدريب على المنظومة الإلكترونية الجديدة طبقا لخطة الجامعة في التحول الرقمي موجهًا المديرين بضرورة تسكين الموظفين في الاقسام المتنوعة طبقا للتخصص الوظيفي واحتواء الموظفين وحل كافة مشاكلهم بالطرق السليمة للإدارة.



وتحدث رئيس الجامعة مع مديري الكليات، عن طرق ومعايير اختيار المديرين مؤكدًا ان الجامعة تقوم بشكل دائم ومستمر بتقييم المديرين مشيرًا أن الجامعة تسير بخطي سريعة نحو الرقمنة فقد تم إنشاء وحدة لتصميم وتطوير البرمجيات يعمل بها عدد من الكوادر البشرية، وتطبيق ساكن للحجز في فندق الجامعة ومجموعة من البرامج لخدمة المعامل المركزية والاتصالات الادارية وأرشفة المجالس وبيانات الخريجين والمنصة الموحدة للخدمات الالكترونية وتسجيل الدراسات العليا.



وتناو الإجتماع ملف ميكنة المكتبة الرقمية واستحداث تطبيقات للهواتف الذكية وميكنة كافة المجالس بحيث أصبح الحضور بالبصمة الرقمية. كما أكد على عدم التقيد بالفكر الروتينى وإستغلال المهارات والابتكار فى العمل ومكافأة المتميزين تحفيزا لهم على الانجاز فى العمل.



وأشارت الجامعة، في بيان لها، إلى أنه سيتم تنظيم دورات لأعضاء هيئة التدريس بخصوص الامتحانات الالكترونية بهدف المســاهمة في قيادة الجامعة لتكون جامعة رقمية وذكية عن طريــق تقديم أفضل الحلول التقنية المتكاملــة في المجــالات الأكاديمية والبحثيــة والإدارية، وتطبيق أفضل المعاييــر الدولية والمحلية.

