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شاهد.. لحظة هجوم الصاعقة والمظلات على العدو بقاعدة برنيس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نقلت فضائية "TEN"، لحظة اقتحام قوات الصاعقة والمظلات وهجومها على القوات المعادية، خلال العرض العسكري الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقاعدة برنيس البحرية على هامش افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.

وتعد قاعدة «برنيس العسكرية» الأكبر من نوعها في المنطقة، بما تحويه من عناصر من القوات الجوية والبحرية والبرية، وذلك في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية شمال مثلث حلايب.

وشهد الافتتاح وزراء الدفاع العرب، مع تنفيذ المناورة برية وجوية وبحرية في مسرح عمليات البحر الأحمر بقطاع قاعدة رأس بناس البحرية، جنوب شرقي مصر وقبالة مثلث حلايب وشلاتين، وذلك ضمن خطة الدولة لافتتاح عدد من القواعد الجوية والبحرية الكبرى، الجاري إنشاؤها وتطويرها، خلال الفترة المقبلة.
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قاعدة برنيس العسكرية قاعدة برنيس برنيس آخبار مصر

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