شاهد.. لحظة هجوم الصاعقة والمظلات على العدو بقاعدة برنيس

نقلت فضائية "TEN"، لحظة اقتحام قوات الصاعقة والمظلات وهجومها على القوات المعادية، خلال العرض العسكري الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقاعدة برنيس البحرية على هامش افتتاح قاعدة برنيس العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.





وتعد قاعدة «برنيس العسكرية» الأكبر من نوعها في المنطقة، بما تحويه من عناصر من القوات الجوية والبحرية والبرية، وذلك في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية شمال مثلث حلايب.



