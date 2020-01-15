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مستشار أردوغان يؤكد: لن ننسحب من ليبيا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:32 م
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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أكدت مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، اليوم الأربعاء، أن أنقرة لن تنسحب من ليبيا، معتبرًا أن الوجود التركي ليس احتلالا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

 

وقد أخفقت تركيا وروسيا في إقناع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر بتوقيع اتفاق ملزم بوقف إطلاق النار لوقف الهجوم الذي بدأ قبل تسعة أشهر من أجل طرد الميليشيات من العاصمة الليبية.

 

وفي وقت سابق، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بدور عربي لمواجهة التدخلات التركية في ليبيا.

 

 وقال خلال كلمة ألقاها أمام جلسة للبرلمان العربي في القاهرة: "نطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي لليبيا"، كما دعا إلى رص الصفوف لإبرام اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

 

وانتقد كافة التدخلات التركية في بلاده، وتساءل عن "أي إرث يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا"، متهماً إياه بمحاولة إحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا.

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الكلمات المفتاحية

مستشار أردوغان ليبيا تركيا الانسحاب من ليبيا

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