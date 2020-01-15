تعرف على موعد عرض مسلسل "ختم النمر" لـ أحمد صلاح حسني

تبدأ قناة "one" في عرض أولى حلقات مسلسل "ختم النمر"، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير، ويذاع المسلسل في تمام الساعة 7,30 مساءً، ويُعاد في الساعة الواحدة صباحًا، و الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.



مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد صلاح حسني، "، والمسلسل تدور أحداثه في إطار إجتماعي مشوق، وينتمي للدراما الطويلة ذات الـ45.



يُشار أن مسلسل" ختم النمر"من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني،ميرهان حسين، نسرين طافش،عفاف شعيب، تامر شلتوت،وفاء سالم،أمير صلاح الدين،حنان سليمان، تميم عبده، جميل برسوم، رشدي الشامي،.