خبير أمني: المناورة قادر "رسائل ردع صامتة" (فيديو)

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني ومدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن مناورة "قادرة 2020" حظت بقدر كبير من الاهتمام من الإعلام الخارجي غير مسبوق.





وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الخارج كان لا يتواصل معنا إلا في العمليات الإرهابية الكبرى، يتواصل معًا حاليًا لمعرفة تفاصيل هذه المناورة، وهذا التحول يضع لمصر شكل لدى الإقليم والمجتمع الدولي أنها تسير في مسارات متعددة ومتوازية تخدم بعضها البعض.



