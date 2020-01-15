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خبير أمني: المناورة قادر "رسائل ردع صامتة" (فيديو)
الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:23 م
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رقية جمال
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قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني ومدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن مناورة "قادرة 2020" حظت بقدر كبير من الاهتمام من الإعلام الخارجي غير مسبوق.
وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن الخارج كان لا يتواصل معنا إلا في العمليات الإرهابية الكبرى، يتواصل معًا حاليًا لمعرفة تفاصيل هذه المناورة، وهذا التحول يضع لمصر شكل لدى الإقليم والمجتمع الدولي أنها تسير في مسارات متعددة ومتوازية تخدم بعضها البعض.
وتابع الخبير الأمني ومدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أنه من غير الممكن تنفيذ هذه المناورة إلا بعد مرحلة من الاستقرار والنجاح الأمني المستديم بعد سنوات من السيطرة الأمنية، التي تجعلنا ندخل في مرحلة تطوير قدراتنا الشاملة ومن بينها القوة العسكرية، منوهًا بأن مصر وسط المحيط المشتعل حولها ترفع كفاءتها وامكانيتها وترسل رسائل ردع صامتة أن الأمن القومي المصري لديه أذرع يستطيع بها قطع أي مصادر للتهديد، وهي رسالة طمأنة للشعب المصري.
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