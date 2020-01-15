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'مصر النهاردة' يستعرض افتتاح الرئيس السيسي لقاعدة برنيس جنوب البحر الأحمر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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يستعرض الليلة برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاعدة برنيس، والتي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر، والأولى من نوعها على الأراضي المصرية.

وتناقش الفقرة مع ضيف البرنامج، أهمية وجود القاعدة في الجنوب؛ لتخفيف الضغط عن قاعدة سفاجا، ولضمان قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، ولتكون نقطة انطلاق أكثر قربًا لجنوب البحر الأحمر لوحدات الأسطول الجنوبي، لتأمين الحدود الاستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية.

وتستضيف الفقرة اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق.

كما تناقش الحلقة في فقرتها الثانية، موضوع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، وتأثير وانعاكسات ذلك على الاقتصاد، وتستضيف الفقرة كريم على حسن عابدين أستاذ الاقتصاد الدولي.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.
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