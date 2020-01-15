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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. وموعد السداد إلكترونيا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:23 م
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي
الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. وموعد السداد إلكترونيا

ننشر لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وموعد السداد إلكترونيا، بعد صدور فاتورة التليفون الأرضي اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020، والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وموعد السداد إلكترونيا عبر موقع المصرية للاتصالات، اتبعوا المقالة التالية.

يمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات بالتحديد يوم 15 من الشهر الجاري، ويتم منح العملاء فترة سماح مدتها 30 يوم، يتم خلالها سداد قيمة فاتورة التليفون من دون توقيع أي عقوبة أو أي غرامة مالية.

ومالم يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي في المدة المحددة يتم تضبيق غرامة مالية بعد يوم 15 من منتصف الشهر المقبل، حيث يتم صدور فاتورة التليفون الأرضي 4 مرات في العام منتصف يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.

ربط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي
ننشر لكم رابط الشركة المصرية للاتصالات لسهولة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بداية من اليوم وحتى منتصف شهر فبراير المقبل، حيث يمكنك الضغط على هذا الرابط لسداد الفاتورة إلكترونيا واتباع الخطوات المذكورة في السطر التالي

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 
يمكن لجميع المشتركين الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال، زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم القيام بلضغط على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، واختيار الاستعلام بالتليفون، ثم إدخال كود المحافظة التابع لها، وفيم بعد كتابة رقم التليفون، وبعد ذلك الضغط على إظهار الفواتير.

كما يمكنك الضغط على سداد في حالة رغبتك بدفع الفاتورة إلكترونيًا.

وفي حالة عدم معرفة لسداد إلكترونيا يمكنك سداد فاتورة التليفون من خلال خدمة فوري أو مصاري أو من خلال التوجه إلى أقرب "سنترال" أو من خلال منافذ تحصيل شركة "وي" في جميع المحافظات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. وموعد السداد إلكترونيا
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