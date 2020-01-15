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كيم كارداشيان في أزمة مع فرقة "The Internet"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:29 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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كيم كارداشيان وضعت الأمور في نصابها الصحيح. بعد اتهامها بالاستهزاء بتريستان تومسون في إحدى مباريات كرة السلة الأخيرة، انتقلت إلى تويتر بالحقيقة.

غردت كيم قائلة: "كنت هناك لدعمه، وكنت أهتف هيا يا تريستان، لن أذهب أبدًا إلى أي شخص. لا أذهب إلى الكراهية، بل للبهجة فقط".

واجهت كيم كارداشيان وجهًا مألوفًا بينما كانت في موعد مع كانيي ويست.

ظهر الزوجان بشكل نادر في الدوري الاميركي للمحترفين ليلة الإثنين، للإستمتاع بمشاهدة مباراة كرة السلة بين فريقي Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers في مركز ستابلز. بطبيعة الحال، يلعب تريستان تومسون مع فريق Cleveland Cavaliers، لذا استطاع الاثنان مشاهدة والد ترو تومسون في ركنه بينما كان يجلس في الجانب.

ولكن في مرحلة ما أثناء المباراة، تم تصوير كيم واقفة على ما يبدو وكأنها تنتقد بينما كان تريستان يستعد لتصوير رمية حرة. على الأقل هذا ما يعتقد تويتر أنها كانت تفعله.

الشريط القصير لا يظهر بوضوح، كل ما نراه في لقطة الـ 5 ثانية هو أن كيم تقف وتصفق، ثم تضع يديها إلى جانبها.

تريستان يظهر بوضوح عند خط الرمي الحر في الملعب، بالنظر إلى أن الفيديو تم تصويره بصوتٍ عالٍ، فمن المستحيل معرفة ما إذا كانت كيم تهتف بصوت عالٍ كما يدّعي تعليق مستخدم تويتر.

بناءً على ما يظهر في الفيديو، لا يبدو أن كيم كانت يحاول تضليل تريستان. بدلًا من ذلك يبدو أنها تبهج اللعبة، والتي انتهى بها فريق ليكرز إلى الفوز 128-99.

شاركت كيم صورتين لها على إنستجرام ستوري خلال اللعبة أيضًا، حيث تظهر كلًا من الصورتين من مقاعدها ومقاعد زوجها. الصورة الثانية تظهر تريستان، لذلك لا يبدو أنها كانت تحاول ظلاله بوضوح. وبكل المقاييس، يبدو أن الاثنين باردان مع بعضهما البعض.
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