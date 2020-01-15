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التعليم: 512 ألف طالب أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:26 م
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التربية والتعليم
التربية والتعليم
ريم محمود
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أدي صباح اليوم الأربعاء، طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، بإجمالي عدد 587 ألف و108 طالب طالبة بالصف الثاني الثانوي. 

وجاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي في 22 سؤالاً مقسمة إلي 20 سؤالاً من نوعية "اختيار من متعدد"، وسؤالين من نوعية "الأسئلة المقالية"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح Open book.

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت اليوم نجاحا كبيراً؛ حيث استقبلت 512 ألف طالب -طالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي في الفترة الأولى داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص). 

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات غدا الخميس الموافق 16 يناير 2020 في الفترة الصباحية.

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الكلمات المفتاحية

امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحان اللغة الأجنبية الثاني الثانوي التربية والتعليم

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