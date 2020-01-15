فانيسا هادجنز تتألق في العرض الأول لفيلمها الجديد



بدت فانيسا هادجنز، كما لو أنها لا تهتم بالعالم، بينما كانت تمشي على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Bad Boys for Life، الذي حدث بعد ساعات فقط من الكشف عن انفصالها هي وأوستن بتلر. لن تعرف أبدًا أن فانيسا شعرت بالحزن بينما كانت تتباهى بأغراضها في مجموعة مستوحاة من هوليوود.



وقد تميَّز ثوب فانيسا الأبيض الفاتن بطوله، وكان يحتوي على الكثير من الريش، المصمم جيسون بولدين، خبير الشعر تشاد وود، وفنان الماكياج آلان أفيندينو وكاساندرو كايدنج.



تلعب فانيسا دور البطولة في الفيلم الشهير إلى جانب ويل سميث ومارتن لورانس وتشارلز ميلتون وألكساندر لودفيج.



كانت فانيسا وحبيبها أوستن بتلر معًا لمدة تسع سنوات تقريبًا قبل الإنفصال المفاجئ. على الرغم من أنهم لم يعلقوا علانية على المضي في طريقهم بعد إنفصالهم، إلا أن المعجبين توقعوا الأسوأ عندما قضى الزوجان اللذان لا ينفصلان عنهما العطلة منفصلين.



سيُطرح فيلم Bad Boys for Life في 17 يناير 2020.

