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كأس خادم الحرمين.. تعرف على موعد مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:14 م
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الهلال والاتفاق
الهلال والاتفاق
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 يلعب الهلال والاتفاق غدًا الخميس الـ16 من يناير 2020، ضمن مبارايات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرميين الشريفين، على استاد جامعة الملك سعود.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

وتقام مباراة الهلال والاتفاق في تمام السادسة و5 دقائق، بتوقيت مكة المكرمة، الـ7 و5 دقائق بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

وأعلنت قناة السعودية الرياضية 1 عن نقل مباراة الهلال والاتفاق في مباراة كأس خادم الحرمين، تعليق عبدالله الحربي المعلق المتميز.

مشوار الهلال والاتفاق

اجتاز الهلال السعودي نظيره الفيصلي في دور الـ16، وفاز بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتخطى الاتفاق فريق أحد بسبعة أهداف مقابل هدف في مباراة ماراثونية كبيرة، أهلته لدور الـ8 من كأس الملك السعودي.

ترتيب الدوري قبل مواجهة الهلال والاتفاق

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، ويتقاسم الصدارة مع النصر صاحب الوصافة مع فارق عدد الأهداف، وكانت آخر مباريات الموج الأزرق في الدوري أمام الوحدة وانتهت بفوز الأول على الأخير بثلاثية نظيفة.

المتغيبون عن الهلال والاتفاق

ويغيب عن الهلال عدد من العناصر الأساسية بداعي الإصابات، وهم: جانج هيون سو، وعبد الله عطيف، وحسن كادش، وعمر خربين، وسيشهد التشكيل عودة العابد بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتفاق:

المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني –البليهي – محمد جحفلي – محمد البريك.

الوسط: محمد كنو – جوستافو كويار.

الهجوم: الدوسري –جيوفينكو –كاريو.

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