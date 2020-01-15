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أليو ديانج يزف بشرى للأهلي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:10 م
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أليو ديانج
أليو ديانج
علي نبوي
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ينتظم المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية في أول مران للفريق بعد انتهاء مباراة طنطا المقرر لها مساء اليوم الأربعاء.
وأدى اللاعب أمس تدريبات خفيفة، في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات القوية على الصعيدين المحلي والإفريقي.
واشتكي ديانج من آلام في عضلة السمانة، وأيضا إجهاد عضلي عام، وغادر مباراة بلاتينيوم الأخيرة.
ويلتقي الأهلي مع نظيره طنطا مساء اليوم في الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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