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كهربا يظهر في التشكيل المتوقع للأهلي أمام طنطا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستضافة نظيره طنطا، مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، المباراة طامحًا في حصد نقاطها الثلاث والمحافظة على سجله بدون هزائم أو أي تعادلات في بطولة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في عشر مواجهات متتالية تحت القيادة السويسرية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى بتشكيل مكون من:-


حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - جونيور أجايي - محمود كهربا - أحمد الشيخ (جيرالدو).

خط الهجوم: مروان محسن.
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