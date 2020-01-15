استقبال حافل للبابا تواضروس في دير العذراء بأخميم (فيديو)

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، دير القديسة العذراء مريم بجبل أخميم بمحافظة سوهاج.





ودقت أجراس الكنائس احتفالا وتهليلًا بوصول البابا البطريرك، فور دخوله أعتاب الدير.





وكان في استقبال قداسته الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل أخميم، ومجمع كهنة رهبان الدير.





وعزفت فرق الكشافة موسيقاها المميزة، ترحيبًا بقداسته، وتقدم خورس الشمامسة، موكب قداسة البابا بألحان الفرح، وعلت أصوات "الزغاريد" والتصفيق لدى دخول قداسته إلى صحن الكنيسة.





والتقى قداسته رهبان دير السيدة العذراء مريم العامر بجبل أخميم، حيث قدم الرُهبان لقداسة البابا، الهَدايا التِذكارية من أعمال الدير، حيثُ التقط معهم الصور التذكارية.





يأتي ذلك في إطار زيارة قداسة البابا تواضروس، الرعوية إلى إيبارشيات الصعيد، والتي بدأت من يوم السبت الماضي وتنتهي اليوم الأربعاء.



