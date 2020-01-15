الطالع الفلكي الأربِعَاء 15/1/2020..نَجْم الصّبَاح!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الخامسة و43 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ،ويدخل العذراء فى الثّامنة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النّعايِم من 15 يناير - 27 يناير.





اليوم 6 طوبة قبطى ، 15 كانُون ثَانِ رُومى، 20 جُمَادَى أوَّل،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وخُد بالك ، تشايْكوفِسْكِى غير دايْستُوفِسْكِى.(سامى فهمى من مسلسل حكاية ميزو-1977)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الشّولة لتدخل منزلة النّعايم ، وهى عبارة عن ثمانية نجوم أربعة منها داخل المجرة/واردة وتُشبه النّعام الذى يشرب من النّهر، وأربعة خارج المجرّة/صادرة تُشبه النّعام الذى شرب وصَدَرْ/خرج ليدخل غيره ليشرب ،هذه النجوم الثمانية تقع فى قبضة/يد الرّامى بالقوس فى اليد التى يجذب بها القوس ، وفوق هذه النجوم الثمانية يوجد تاسع هذه النجوم الثمانية بمفرده وهو أشدّها لمعاناً ويُسمّى الرّاعى/رامى القوس بوريالِسْ سيّد رياح الشمال ،على ذلك فالشمس الآن فى كوكبة القوس/برج القوس عربيّاً، يزداد فيه البرد والصّقيع ولايُزرع فيه شيئ لشدّة البرد ويُستحسن فيه تسميد النباتات والتخلص من اليابس منها،وفيه هلاك كل دابةٍ لاعظم لها من شدّة البرد مثل الذباب والعنكبوت،تقول العرب إذا طلعت النّعايم إبيضّت البهايم من الصقيع الدّايم وطال الليل للقايم وأيقظ البرد النّايم وتلاقت الرّعاء بالنمائم.





عند العرب فهذه المنزلة مُناسِبَة للنكاح/مُمَارَسَة الجنس للأزواج بالرغم من إستمرار برودة الطقس ، تكمن العلة أن هذه المنزلة تبدأ فيها درجات الحرارة بالإرتفاع قليلاً عن منزلة الشولة السابقة الأبرد على الإطلاق فتزداد ساعات النهار بصورة ملحوظة إلا أن عدم وجود كلأ للماشية يزيد من فرصة الرّعاة فى مجالس السّمر والنّميمة كما يذكر المثل السابق، بالتبعيّة فالأفضل أن تقضى هذا الوقت مع زوجتك وأطفالك ،أو مُمارسة عمل كتابى كالدراسة أوالتأليف أوإنهاء أعمال مُستندية تخص العمل،يُعرف عن هذه المنزلة ذكاء الثعلب الذى يقوم بحفرجُحْرَه تجاه شروق الشمس ليستمتع فيها بحرارة الصباح لكن وبسبب أن الرياح الباردة تضرب جحره مباشرة فإنه يفقد ما كسبه من دفء لذلك تقول العرب "الشّبط تُبكى الحُصيْنِى" أى شباط/فبراير تُبكى الثعلب/الحُصينى.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى يوافق

ذكرى ميلاد النجم المحبُوب سمير غانم فكل عام وهو بألف خير،إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم سمير يوسف غانم وإسم الشهرة سمير غانم ، مع التنبيه أنها لا تعبر عن صفات تتواجد فى نجمنا المحبُوب بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(عصيرالبرتقال)،(خاتم ألماس)،(أنتونى هوبكنز)،(صيدلى)،(قبّعة الأدوية)،(نجم الصباح يبزغ)، (غصن زيتون)،(سكرامنتو)،(مُدهش بكل لايُصدّق).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لا تفتقر لها.





برج الثور: تركيزك على عملك مفيد لمكاسب ترغبها لكن إهمالك شئون أسرتك يُضيّع تلك المكاسب، حاول الموازنة بينهما والوفاء بوعودك لأسرتك.





برج الجوزاء: لاتقد سيارتك أو تنغمس فى مُهمّة عمل ثقيلة إن لم تكن قد نلت كفايتك من النوم ، وإلا فتمسّك بأعمالك الروتينية فقط وأجل مايُمكنك تأجيله.





برج السّرطان: النقود ليست بهذه الأهمية عند مقارنتها بصديق فى ورطة، لا تُحمل نفسك فوق طاقتها لكن على الأقل بإمكانك حل جزء من المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج العذراء : الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: بإمكانك النّظرللجانب الممتلئ من الكوب والعمل النّاجح الذى أنجزته حتى الآن مما يُشَجّعك على المُثابرة بعملك مهما كانت الظروف تبدو حالياً صعبة.





برج العقرب: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور بعملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفرالوقت والجهد.





برج القوس: الإبتسامة تُضيئ وجهك هى صورتك المُثلى لهذا الصباح، يوم مناسب لأداء عملك بكفاءة وتصفية خلاف مع زميل بابتسامة لطيفة وكلمة طيبة.





برج الجدى: بينما يشعرالجميع بالكسل فأنت أسرع من الرّيح في عملك، لا تلتفت لكسل الآخرين ، التعب اللذيذ أفضل من الراحة القبيحة.





برج الدّلو: لك سمعة مُمتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.



