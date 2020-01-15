نشوى مصطفى من أمام الكعبة المشرفة: "اللهم تقبل"





وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلة: "الحمد لله رب العالمين اللهم تقبل يارب".



وتتواجد، نشوى مصطفى حاليا في الأراضي السعودية لعرض مسرحية "عطل فني" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي منذ 8 يناير على مسرح بكر الشدي، البوليفارد.



وحرصت "نشوى" خلال إقامتها على أداء مناسك العمرة، الدعاء للفنانين الراحلين عن عالمنا، حيث نشرت صورة على حسابها "أنستجرام"، لمن دعت لهم وهم فاروق الفيشاوي وسعاد حسني ومحمود الجندي وسامي العدل وفايزة كمال وممدوح عبد العليم وأحمد السيد ووالد الفنان إيهاب توفيق وهيثم أحمد زكي و أحمد زكي.





ويشار أن أسرة عمل مسرحية "عطل فني" قاما بمد عرض المسرحية يومي 16 و 17 يناير الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية منذ عرضها، وقيام الجمهور بطلب مد أيام عرض المسرحية



"عطل فني" يشترك في بطولتها أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، والعرض من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.







نشرت الفنانة نشوى مصطفى، صورة جديدة لها من أمام الكعبة المشرفة، أثناء تأديتها مناسك العمرة، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".