رسالة مثيرة من سواريز إلى فالفيردي بعد رحيله

أثار الدولي الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجمم الفري الأول لكرة القدم جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بتوجيه رسالة عاطفية إلى إرنستو فالفيردي، المدير الفني الراحل عن صفوف البلوجرانا.





وكانت إدارة نادي برشلونة الإسباني قد فسخت التعاقد مع إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لبرشلونة، وتعيين كيكي سيتيين بدلا منه، حتى صيف 2020، عقب توديعه بطولة كأس السوبر الإسباني بالخسارة أمام نظيره أتلتيكو مدريد.





ونشر لويس سواريز العديد من الصور له مع فالفيردي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "شكرًا جزيلًا لك فالفيردي على كل اللحظات التي عشنا فيها كمحترفين، وسأظل إيجابيا كما علمتني".





وأضاف لويس سواريز: "شكرًا لك ولجميع أعضاء الجهاز الفني على الاحترافية، وأتمنى لك التوفيق في كل ما هو قادم".





والجدير بالذكر أن إرنستو فالفيردي قضى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة موسمين ونصف، حقق خلالها لقبين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا"، ولقب لكأس ملك إسبانيا، وآخر للسوبر الإسباني، بينما فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".



