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70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:23 ص
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جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
حسام زيدان - بلال احمد
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التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية 70 صورة من حفل عيد الأثرين الـ 14، والذي انطلق مساء الثلاثاء في دار الأوبرا المصرية، وعلى مسرحها الرئيسي، حيث شهد الحفل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء الدول والوزراء ونواب البرلمان ورجال السياحة، وعدد كبير من الأثريين، ومديريي المتاحف، ورؤساء القطاعات. 

وبدأ الحفل بكلمة للوزير والتي فيها أشار إلى عدة نقاط أولها فضل الأثريين في تحسين صورة مصر عالميًا، ودور السياحة والآثار في كونهما ركيزة من ركائز الاقتصاد المصري، كما كرم الدكتور خالد العناني الأثريين المتميزين، وسواء من ناحية الاكتشافات الأثرية أو الترميمات. 

كما تكريم عدد من الأثريين والمرممين وأصحاب أبرز الاكتشافات عام 2019، وجاء على رأسها خبيئة العساسيف في الأقصر، والتي أسفرت عن كشف 30 تابوتًا، وخبيئة الحيوانات المقدسة في سقارة. 

شهد الحفل عدة فقرات فنية منها عرض بالية بالزي المصري القديم، وعروض للفنون الشعبية المصرية المختلفة سواء من النوبة أو عرض الزار أو عروض فنون الواحات المصرية، وحفل خاص من الأوركسترا المصرية.

وبعد إنتهاء الحفل حرص الكثير من العاملين على عدم المغادرة إلا بعد التقاط عدد كبير من الصور مع قيادات الوزارة بدءً من الوزير الدكتور خالد العناني، ورؤساء القطاعات والزملاء.
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
70 صورة ترصد احتفال عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار عيد الاثريين السياحة الاوبرا الاثار

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