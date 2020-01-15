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بث مباشر مباراة الزمالك اليوم بدون توقف مباشر الان مباراة الزمالك والجونة في الدوري العام ON SPORTS

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:37 ص
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بوابة الفجر
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الزمالك امام الجونة بث مباشر الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك يحل فريق الزمالك مساء الغد الأربعاء 15يناير، ضيفاً على فريق الجونة، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية ملعب الجونة بمدينة الغردقة.

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواصلة الإنتصارات في الدوري الممتاز، بعد أن حقق فوزاً صعباً على طنطا في الجولة الماضية بنتيجة 3-2.

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك الزمالك بحالة جيدة في الوقت الحالي، لا سيما بعد الفوز الأخير على فريق زيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال أفريقيا، وإقترابه من الوصول للدور ربع النهائي.

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك يطمح الجونة في تحقيق إنتصاره الأول منذ جولتين، حيث تعادل الفريق في آخر مبارتين له مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، ومع أسوان بهدف لكل فريق.

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، حققها من ستة إنتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين، سجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، حققها من ثلاثة إنتصارات وثلاث تعادلات وستة هزائم، سجل 9 أهداف ودخل مرماه 17 هدفاً.

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك موعد مباراة الجونة والزمالك والقنوات الناقلة

بث مباشر مباراة الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الجونة والزمالك المباراة مساء الغد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المركة والدوحة والكويت، السابعة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت الجزائر وتونس، الثالثة بتوقيت جرينتش.
وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناتي ON Sports و Time Sports.

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