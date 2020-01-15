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عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:40 ص
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سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
الفجر
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أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، بشأن مباحثات سد النهضة، التي تجري في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوزارة في بيانها: "استؤنفت اليوم ١٤ يناير ٢٠٢٠ في واشنطن الاجتماعات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بمشاركة وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في مصر والسودان وأثيوبيا، حيث عقدت لقاءات برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن بالإضافة إلى عدة اجتماعات على المستوى الفني لمناقشة تفصيلات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك الإجراءات التي يتوجب على أثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتي الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد".

وتابعت: "كما شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزراء الدول الثلاث، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكي بهذا الملف الحيوي وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكي وفريقه المعاون، مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة التفاوض في غضون الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها ويؤمن مصالح مصر المائية".

وأضافت: "هذا وقد اتفق الوزراء على مواصلة المفاوضات يوم غد الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٠ لليوم الثالث على التوالي لمواصلة التباحث حول كافة جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
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