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تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:03 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي ماهر حلمى
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عبر الاسباني كيكي سيتين عن سعادته الكبيرة بعد تولي إدارة ترتيب نادي برشلونة الاسباني بدلا من المقال إرنستو فالفيردي بسبب سوء النتائج.

وعلق كيكي بعد توليه منصب المدير الفني للنادي الكتالوني قائلا:" انا لم احلم قط بتولي الإدارة الفنية للفريق الكتالوني الذي طالما كان يدافع عن أسلوب لعبه لم أكن لأتخيل أن أكون هنا ولا حتى في أفضل أحلامي".

وأضاف المدرب الاسباني:" لدي العديد من الطموحات الكبيرة ولدى توليه مهمة لنادي كبير للغاية هذا تحدي كبير بكل تأكيد سوف أحاول بث هذه الحماسة وهذه التطلعات الي اللاعبين للفوز في كل مباراة وهذه الثقة التي أحظى بها الآن".

يذكر أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو قد أعلنت إقالة إرنستو فالفيردي من تدريبات الفريق فى بيان تم نشره عبر موقع النادي الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتولي كيكي سيتين الإدارة الفنية للفريق الكتالوني الأول حتي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وكان نادي برشلونة قد خسر من نظيره نادي اتلتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني والذي أقيم علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
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