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في عيد الأثريين.. تكريم خاص لـ مصطفى وزيري

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:54 ص
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تكريم مصطفى وزيري
تكريم مصطفى وزيري
حسام زيدان - بلال احمد
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كرّم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال احتفالات العيد الرابع عشر للأثريين، وذلك لمجهوداته البارزة في مجال الاكتشافات الأثرية خلال السنوات القليلة الماضية. 

وتولى وزيري منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بقرار من العناني في 18 سبتمبر 2017، وكان يشغل قبلها منصب مدير عام آثار الأقصر. 

وقد بدأ وزيري حياته العملية كمفتش آثار بمنطقة الهرم الأثرية، ثم عمل كمدير عام لمتحف الأقصر، وكمدير عام لمنطقة وادي الملوك الأثرية والبر الغربي، ثم مدير عام لمنطقة آثار قنا والأقصر.

وحصل وزيري على درجة الدكتوراه عام 2014 من جامعة سوهاج تحت عنوان "رمزية تصوير الحيوانات والنباتات والطيور في جبانة غرب طيبة: دراسة تحليلية".

وتم تكريم الدكتور مصطفى وزيري بعيد الأثريين مساء أمس بدار الأوبرا لمجهوداته في الاكتشافات الأثرية التي ساهمت بشكل كبير في عودة الحركة السياحية، وكان أشهر تلك الاكتشافات في عام 2019 خبيئة العساسيف في الأقصر، وخبيئة الحيوانات المقدسة في منطقة سقارة الأثرية.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى وزيري خالد العناني احتفال

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