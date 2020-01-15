Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الجبلاية تعلن موعد تفعيل تقنية الفار في الدوري المصري

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:19 ص
Advertisements
الجبلاية
الجبلاية
Advertisements
كشف نجم النادي الأهلي السابق محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه بصدد السفر إلى أوروبا من أجل التفاوض مع شركة الملابس الراعية للاتحاد بخصوص تجديد العقد.

وأكد محمد فضل، في تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة طلب من الشركة الراعية للملابس تصميم قميص جديد لمنتخب مصر، مؤكدا أنه سيتم التفاوض أيضا على توفير كرة موحدة للدوري.

ونوه نجم المنتخب الوطني السابق، أن اتحاد الكرة تعاقد مع 4 عربات بث بعد شراء أجهزة تقنية الفيديو، لافتا إلى أن عملية تدريب الحكام على تطبيق "الفار" تسير بشكل رائع، وستنتهي خلال 28 يوما ليتم تطبيقها في الدور الثاني.

وإختتم فضل تصريحاته أن اتحاد الكرة أبرم تعاقدا مميزا مع مجلس أبو ظبي الرياضي، لإقامة مباراة السوبر المصري في الإمارات، وسيعود بالنفع المالي على الكرة المصرية مع زيادة قيمة جوائز السوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مرتضى منصور مدرب جديد للزمالك مباراة القمة الاهلي والزمالك قناة الاهلى الرسمية في الدوري رئيس نادي الزمالك اون سبورت النادي الأهلي المدير الفني الأجنبي الزمالك الاهلى والزمالك 3-2 الاهلي والزمالك الاهلى الات ahly قناة الاهلى بث مباشر

أخبار تهمك

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ ساعة

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار جديد تجاه فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتيل بمنزلهما

منذ حوالي 4 ساعات

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يرصد التعاقد مع حسام حسن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 11 ساعة

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الجبلاية تعلن التطبيق الجزئي لتقنية الفار في أمم إفريقيا 2019

أحمد شوبير: مصر ستنظم أفضل بطولة أمم إفريقيا في التاريخ

خاص.. الجبلاية عن إلغاء الحكم الخامس بالموسم الجديد: كل القرارات مؤجلة

اتحاد الكرة يستقبل مندوب الفيفا خلال أيام من أجل "الفار"

رسميا.. تأجيل تطبيق تقنية الفيديو إلى الدور الثاني من الدوري

اتجاه لإلغاء الحكم الاضافي بعد تطبيق تقنية الفيديو بالدوري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

10:37 م

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

04:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status