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مانسشتر يونايتد ضد ولفرهامبتون.. سولشير يوجه رسالة قوية للاعبيه

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:54 ص
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سولشير
سولشير
علي ماهر حلمى
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وجه النرويجي أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد للاعبيه رسالة قوية قبل مواجهة نظيره نادي ولفرهامبتون اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

تعرف علي تصريحات سولشير قبل مواجهة مانشستر يونايتد ضد والفرهامبتون بالكأس:
حيث قال:"النتائج الجيدة تمنحنا الكثير من الحيوية في فترة مزدحمة بالمباريات كالتي نمر بها الآن، يتعين عليّ عقد نحو ستة مؤتمرات صحفية كل أسبوع، ولكن لا بأس في ذلك أعتقد أن مباراة الغد ستكون الرابعة عشرة لنا في غضون 45 يومًا، ولا تزال تتبقى لنا 4 أو 5 مباريات أخرى قبل التوقف القادم هذا يعني أننا ربما نلعب 18 مباراة في أقل من 60 يومًا، وهذا يتطلب مجهودًا بدنيًا وذهنيًا كبيرًا من اللاعبين، لذلك علينا أن نتأكد من وجود الحيوية والحافز المناسب لديهم".

وأضاف المدرب النرويجي قبل مواجهة مانشستر يونايتد ضد والفرهامبتون بالكأس: "الفوز على نورويتش سيتي برباعية نظيفة في الجولة الماضية أعطى دفعة كبيرة للاعبي يونايتد قبل المواجهة المرتقبة ضد ليفربول يوم الأحد القادم كذلك تحدث المدرب النرويجي عن اللعب كل ثلاثة أو أربعة أيام وكيف يمكن أن يستفيد الفريق من ذلك على المدى البعيد أعتقد أن جميع اللاعبين كانوا سعداء بالفوز الكبير على نورويتش سيتي عندما نتعرض لبعض الهزات ولا نحقق النتائج المرجوة، يجب علينا التحدث مع اللاعبين وتأهيلهم نفسيًا للمرحلة التالية ليتولد لديهم الحافز لتحقيق الفوز، ونقول لهم ’حسنًا، نحن لم نقدم أفضل ما لدينا، ويجدر بنا مواصلة العمل من أجل التحسن وإيجاد الإيقاع المناسب‘. هذا هو الأمر الأهم".

واختتم مدرب مانشستر تصريحاته:"أتذكر أنني لم ألعب كثيرًا، ولكن عندما كنت أشارك في المباريات، كنا نجد أفضل إيقاع لنا بلعب مباراة ثم الحصول على راحة ثم لعب مباراة أخرى وهكذا".

تعرف علي موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد والفرهامبتون في كأس الاتحاد الانجليزي:
من المقرر أن يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي والفرهامبتون ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

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