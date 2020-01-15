ننشر أسماء المكرمين في احتفال الأثريين بدار الأوبرا



جاء التكريم خلال حفل عيد الأثريين المقام في دار الأوبرا مساء أمس الثلاثاء، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من السفراء والوزراء ونواب البرلمان، وعدد كبير من الأثريين والمهتمين بالشأنين الأثري والتراثي في مصر.



وكانت أولى المكرمين، الدكتورة نعمة محمد الحسيني الحاصلة على ليسانس الآثار الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1959، ثم الدكتوراة من جامعة القاهرة 1960 – 1999 عملت في المتحف الإسلامي، واختتمت مسيرتها العملية كمديرة للمتحف، وتسلمتها عنها ابنتها غادة الجوهري.



كما تم تكريم محمد عبد اللطيف الطنبولي، وتسلمتها ابنته زينب، وقد مثل الطنبولي مصر عام 1947 في معرض دولي في باريس ونال الجائزة الأولى، وعمل مع مركز تسجيل الأثار المصرية في تسجيل آثار النوبة، وعادل عبد الستار الحاصل على ليسانس الأثار عام 1975 ثم عمل مفتشًا للأثار عام 1978 وشارك في الإشراف على ترميم مساجد وكنائس أثرية بمصر القديمة، ثم في عام 2004 عمل كرئيس لقطاع المتاحف.



وكرم العناني غريب محمد سنبل رئيس الإدرة المركزية للصيانة والترميم في الأثار، وعبد الحفيظ منصور دياب والذي عمل سابقًا كمدير لآثار سيناء ثم جنوب سيناء ثم الوجه البحري وسيناء وساهم في إنشاء جيل من الأثريين المتخصصين في الحفائر في سيناء، والدكتورة سناء أحمد علي الحاصلة على ليسانس الأثار المصرية من جامعة القاهرة عام 1981 ثم الماجستير والدكتوراة وعملت كأمين لمتحف الأقصر عام 1982 ثم مديرا عامًا للمتحف عام 2009.



كما تم تكريم الدكتور مصطفي أحمد أحمد عبد الفتاح، ورجب عيد حسن مدير عام مخازن قطاع الأثار المصرية لجهده الكبير في العمل الأثري الخاص بنقابة الأثريين، ولرفضه رشوة ومخالفات، وأبلغ الرقابة الإدارية والجهات القانونية، وأيضًا الريس عباس بسيوني عبد العزيز بدأ عمله في كفر الشيخ عام 1994، حيث حرس تلال الأثار وتمكن من ضبط منقبين غير شرعيين عن الأثار وبعد المعاش تطوع للعمل مع زملائه للحفاظ علي التلال الأثرية، والريس ضاحي عبد الباقي الذي شارك مع حفائر عدة بعثات أثرية، والريس مرعي ابو اليزيد محمد عمل مع بعثات في سقارة مما اثقل خبرته في الحفائر بالمواقع الأثرية المختلفة.

كرم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عدد من العاملين في الحقل الأثري لخدماتهم الجليلة التي قدموها للعمل الأثري على مدار سنوات خدمتهم.