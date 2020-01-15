داليا مصطفى: أبحث عن أدوار مثيرة للجدل





قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها تبحث عن الشخصيات الجديدة التي لم تقدمها من قبل، والأدوار التي تدعو للتفكير والجدل.





وأضافت في تصريحات صحفية، أنها إذا قدمت شخصية عادية وسلسة لن تجد متعة ولن تحقق اختلافا، وهذا ليس هدفها.





وتابعت: "ربما هذا سبب عدم تواجدي بشكل مكثف لأنني لا أقبل أي دور، بل أحاول البحث عن الأدوار التي تترك بصمة وتثير الجدل وتحقق إشباعا لي كممثلة قدمت عشرات الأدوار من قبل ولا أحاول تكرارها".







