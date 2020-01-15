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النائب العام السوداني يتوعد متمردي المخابرات بالعقاب

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:29 ص
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النائب العام السوداني
النائب العام السوداني
الفجر
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أصدر النائب العام السوداني، تاج السر على الحبر، مساء الثلاثاء، بيانًا، بشأن محاولة التمرد التي حدثت خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن ما حدث يشكل "جريمة تمرد بكامل أركانها".

وقال "الحبر" إن "البلاد بحاجة لجهاز استخبارات يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد، والقصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ مأخذ الجد"، لافتا إلى أن "الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قال النائب العام السوداني: "نشير في هذا الصدد إلى المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، والتي تنص على أنه يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، حال التمرد أو المشاركة فيه".

وفي وقت سابق سيطر الجيش السوداني سيطر على مقر هيئة العمليات بمنطقة كافوري، وتم اعتقال 43 فردًا من هيئة العمليات.

قعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في ضاحية سوبا جنوب الخرطوم، بينما بدء اقتحام المقر الرئيسي لهيئة العمليات في الخرطوم من قبل الجيش السوداني.

الجدير بالذكر أن الجيش السوداني سيطر في وقت سابق من أمس الثلاثاء، على محاولة انقلاب دبرتها وحدة تابعة للمخابرات.
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