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نجم نابوبي بديل كين في توتنهام في الميركاتو الشتوي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:21 ص
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نابولي
نابولي
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن توتنهام بات قريبًا من التعاقد مع مهاجم من أجل تعويض غياب نجمه هاري كين المصاب.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن هاري كين نجم توتنهام سيغيب عن الملاعب حتى أبريل المقبل، حيث خضع لعملية جراحية جراء تعرضه للإصابة.

وأكد الموقع الإيطالي أن المهاجم الإسباني فيرناندو يورينتي نجم نابولي أصبح قريبا من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وألمح الموقع الإيطالي أن يورينتي البالغ من العمر 34 عامًا انضم مطلع الموسم الحالي إلى نابولي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع توتنهام.

وأوضح الموقع الإيطالي أن توتنهام هو الأقرب لضم يورينتي في يناير الجاري.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تصريحات جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي دفعت يورينتي للتفكير في الرحيل، حيث قال إنه لا يمكنه الاعتماد على لاعب عمره 34 عاما في المستقبل.

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