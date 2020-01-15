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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:12 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسام مجدي
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يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ولفرهامبتون اليوم الأربعاء 15 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي ولفرهامبتون اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب أولد ترافورد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يوناتيد وولفرهامبتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

وستذاع مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نظيره نادي ولفرهامبتون اليوم في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق سوار الذهب.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ولفرهامبتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: سيرجيو روميرو
في الدفاع: براندون ويليامز – هاري ماجوير – فيكتور لينديلوف – ديوجو دالوت
في الوسط: نيمانيا ماتيتش – فريد – ماسون جرينوود – خوان ماتا – دانيل جيمس
في الهجوم: أنتوني مارسيال

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في نفس الجولة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري بينما يتواجد نادي ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 31 نقطة وبنفس عدد المباريات
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