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عاجل.. الجيش السوداني يسيطر على مقر هيئة العمليات بمنطقة كافوري

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:36 ص
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الجيش السوداني
الجيش السوداني
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أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن الجيش السوداني سيطر على مقر هيئة العمليات بمنطقة كافوري، وتم اعتقال 43 فردًا من هيئة العمليات.

وأشارت العربية إلى أنه وقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في ضاحية سوبا جنوب الخرطوم، بينما بدء اقتحام المقر الرئيسي لهيئة العمليات في الخرطوم من قبل الجيش السوداني.

الجدير بالذكر أن الجيش السوداني سيطر في وقت سابق من أمس الثلاثاء، على محاولة انقلاب دبرتها وحدة تابعة للمخابرات.
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الكلمات المفتاحية

انقلاب المخابرات الجيش السوداني

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