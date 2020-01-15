"صحة البرلمان" تكشف سبب عدم سحب الثقة من هالة زايد

كشف النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل استجواب البرلمان لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ بسبب سوء الخدمة الصحية.





وقال "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن 60 نائبًا تقدموا بطلب استجواب لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وانتهى هذا الاستجواب بالتوقيع على التصويت على سحب الثقة من وزيرة الصحة، لكن بسبب أن اللائحة تنص على وجود النواب الذين تقدموا بطلب الاستجواب، سقط سحب الثقة.





ولفت "أبو العلا"، إلى أن هذا الاستجواب يعتبر إنذار لوزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، وللحكومة بسبب انهيار منظومة الصحة.



